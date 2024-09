Campeonato Português: Benfica goleia o Gil Vicente

Apesar de um susto no início, o Benfica fez o dever de casa e venceu o Gil Vicente por 5 a 1, neste sábado (28), no Estádio da Luz, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Português.

Correia recebeu de Fujimoto a abriu o marcador para o time visitante, aos oito minutos da primeira etapa. Aos 17, porém, o score já estava tudo igual. Di María colocou Otamendi na boa para balançar redes. Gol argentino.