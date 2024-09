Bayern x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo vale a liderança do Alemão. Bávaros, em casa, buscam manter a camopanha 100%. Mas o rival é o atual campeão e tem time fortíssimo

Um dos jogos mais esperados do Alemão será disputado neste sábado, 26/9, na Allianz Arena: o Bayern recebe o Leverkusen. O duelo será às 13h30 (de Brasília). Após sagrar-se campeão 11 anos seguidos, o Bayern perdeu a hegemonia na temporada passada exatamente para o Leverkusen e vai querer, em casa, derrubar o atual campeão. O jogo vale pela quinta rodada. O Bayern lidera com campanha 100%, quatro vitórias e 12 pontos. O Leverkusen, que foi campeão invicto em 2023/24, já perdeu uma partida e tem nove pontos. Caso vença, empata na ponta com os donos da casa.

Onde assistir

Os canais Rede TV (aberto), SporTV (fechada) e CazéTV.

Como chega o Bayern

Kompany não tem desfalque entre os jogadores que normalmente são titulares. O único fora é o reserva Stanisic, machucado. Como optará pelo esquema 4-2-3-1, vai manter Kane no ataque sendo municiado pelo trio Olise, Musiala e Gnabry. Assim, Thomas Müller, jogador que mais partidas disputou na história do Bayern, segue no banco de reservas.