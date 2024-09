Atlético x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico no Cívitas Metropolitano, válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25, é um confronto direto pela vice-liderança

O clássico entre Atlético e Real Madrid, neste domingo (29), é o jogo mais esperado da 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no estádio Cívitas Metropolitano, na capital espanhola. O jogo é um confronto direto pela vice-liderança da LaLiga e promete ser um duelo muito disputado.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Atlético de Madrid

O Atléti faz um bom início de temporada e está invicto nesta edição do Campeonato Espanhol. Os Colchoneros estão na terceira posição, com 15 pontos, e apenas dois a menos que o rival. Ou seja, um triunfo em casa garante ao Atlético a vice-liderança isolada da competição.