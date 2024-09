Após vaias na vitória, Carille não vai à coletiva do Santos

O Santos, neste sábado (28/9), venceu o Operário-PR, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Com isso, pulou para a liderança da Série B do Brasileirão e caminha fortemente para voltar à elite. Tambéem sustenta uma invencibilidade de oito jogos. Porém, ao fim da partida decisiva com um gol de Giuliano, a torcida, insatisfeita com o futebol apresentado, vaiou muito o técnico Fabio Carille. Logo depois, o treinador preferiu não participar da coletiva de imprensa. Em seu lugar apareceu o auxiliar Leandro da Silva. Oficialmente a negativa de Carille foi para “dar mais visibilidade à sua comissão”

Leandro da Silva, o Cuquinha, comentou o jogo e o resultado diante dos paranaenses.

“Era importante vencer. Tínhamos a necessidade de conquistar a vitória. Sabemos que o campeonato está afunilando, faltam nove jogos e é muito importante conquistarmos nossos objetivos”, disse.