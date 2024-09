Agenciado por pai de Matheus Pereira, Allysson relembra os tempos de Cruzeiro

Hoje destaque no Cruzeiro, o meia Matheus Pereira iniciou sua carreira em Portugal. Principalmente, pelo fato de seus pais terem ido para a Europa por melhores condições de vida em movimento comum entre brasileiros por conta do idioma. Não por acaso, existem vários brasileiros que atuam em divisões de base de equipes portuguesas e o meia atacante Allysson é um deles. Entretanto, ele não tem apenas isso em comum com o camisa 10 cruzeirense.

Allysson nasceu na cidade portuguesa de Amadora. Porém, com somente três meses, foi com a família para Belo Horizonte onde ficou até os 14 anos de idade. Desse modo, quando começou no futebol, ele defendeu a base do Cruzeiro entre 2013 a 2018. Além disso, hoje ele é agenciado justamente por Alexandre Pereira, pai de Matheus.