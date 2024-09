Wolves x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tentativa de encerrar a hegemonia do City na Premier League, o Liverpool volta suas atenções ao Campeonato Inglês. Neste sábado (28), os Reds visitam o Wolves às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada da competição. A bola rola no Molineux Stadium, em Wolverhampton, West Midlands, na Inglaterra. Ambas as equipes vivem momentos opostos na temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Wolves

Em péssimo início de temporada, o Wolves tem a pior campanha desta edição da Premier League e somou apenas um ponto nas cinco primeiras rodadas. O time é o lanterna da competição e terá mais um duelo complicado pela frente.