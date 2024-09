Udinese x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

15º colocado na última temporada, a Udinese vem muito bem na atual edição. Afinal, a equipe de Údine está em terceiro, com dez pontos em cinco rodadas. São três vitórias até aqui, com um empate e apenas uma derrota.

O destaque da equipe é o francês Thauvin, que já anotou três gols e é um dos jogadores na terceira posição na artilharia do certame. O técnico Kosta Runjaic, porém, não poderá contar com alguns atletas. Gianetti, Deulofeu e Alexis Sánchez estão lesionados e, por isso, não ficam à disposição.

Como chega a Inter

A atual campeã, curiosamente, surge somente na sétima posição após cinco rodadas. A equipe de Simone Inzaghi vem de derrota no clássico com o Milan, aliás – já são três jogos sem vitórias na temporada. Assim, precisa dar uma resposta ao seu torcedor.

O comandante não contará com Buchanan e Barella, ambos lesionados. Além do atacante Thuram (foto), um dos artilheiros da competição, com quatro gols, a esperança milanesa passa, então, por Dimarco. O ala-esquerdo vem em grande fase. Foi dele o gol da Inter diante o Milan, na última rodada do Campeonato Italiano.