Sporting vence a sétima seguida no Campeonato Português

Fora de casa, diante do Estoril. Leões lisboetas vencem por 3 a 0. Os líderes seguem com campanha 100%

Atual campeão e melhor time português do momento, o Sporting confirmou o seu favoritismo nesta sexta-feira (27/9). Foi até Cascais visitar o Estoril Praia, no Antonio Coimbra e não tomou conhecimento do rival. Assim, venceu por 3 a 0, placar magro em razão da superioridade em campo. Catamo e Morita marcaram os gols no primeiro tempo e Daniel Bragança no fim do segundo tempo.

O Sporting segue voando na competição. Sete jogos, sete vitórias, melhor ataque (24 gols), melhor defesa (levou dois gols) e 24 pontos na tabela, contra 15 do Porto e 13 do Benfica, que ainda jogam na rodada. O Estoril tem seis pontos. No momento, está em 14º lugar, mas pode entrar no Z3 ao fim da rodada.

Dominante, Sporting arrasa Estoril

O Sporting era o visitante. Mas foi muito mais ofensivo e dominante diante dos donos da casa. O Estoril pouco fez. E levou perigo apenas em um lance, quando Fabrício entrou na área e, após um contato, caiu tentando cavar um pênalti. Já os Leões, com Trincão inspirado na criação, foi abrindo vantagem. Aos 25, Matheus Reis fez bom lançamento para Catamo dominar na área e bater para fazer 1 a 0. Aos 30, Trincão fez boa jogada pela direita e rolou para Morita, na área, ampliar. Tricão quase ampliou, chutando uma na trave.