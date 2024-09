São Paulo estipula data para ter Ferreira de volta

O São Paulo estipulou uma data para ter o atacante Ferreira de volta. Recuperado de lesão no quadríceps da perna esquerda sofrida no clássico contra o Palmeiras, em 18 de agosto, o Tricolor espera que o jogador esteja à disposição de Zubeldía no dia 5 de outubro, no embate contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Ferreira já está treinando com o elenco desde o início desta semana. Contudo, ainda está atrás dos demais jogadores em relação à parte física. Assim, o São Paulo estipula mais alguns dias para o jogador recuperar o ritmo de jogo e poder voltar a ser escalado por Zubeldía.