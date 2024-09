Rodrigo Caetano explica convocações de Paquetá e Luiz Henrique: ‘A CBF já se posicionou’

Durante a coletiva, após a convocação da Seleção Brasileira, nesta sexta-feira (27), o diretor Rodrigo Caetano respondeu sobre o possível envolvimento de dois jogadores da lista com apostas esportivas: Lucas Paquetá, do West Ham, e Luiz Henrique, do Botafogo. Nesse sentido, o dirigente emitiu uma declaração alinhada com o pensamento da CBF ao citar a presunção de inocência.

Vale lembrar que, na última semana, segundo informação do portal Uol, o atacante do Botafogo teria recebido dinheiro de parentes do jogador do West Ham. De acordo com a notícia, o atleta, quando defendia o Betis, recebeu dois PIX, no valor de R$ 40 mil, poucos dias depois de partidas de La Liga, em que recebeu cartão amarelo. No momento, o jovem, de 22 anos, não está sob investigação.

Além disso, a Federação Inglesa acusa Paquetá de ter infringido duas regras que tratam sobre as apostas esportivas na Premier League. A investigação apontou que o brasileiro forçou cartões amarelos deliberadamente em quatro partidas distintas para beneficiar apostadores. Agora, ele aguarda julgamento.