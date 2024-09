Rafael, do Botafogo, confirma aposentadoria no fim do ano: ‘É difícil’

Lateral-direito passa por série de lesões no Alvinegro e não consegue ter sequência: 'Não consigo mais jogar em alto nível'

Em recuperação de lesão, Rafael abriu as portas de sua residência para Botafogo TV. Em vídeo no quadro “Jogando em Casa“, o lateral-direito confirmou que vai se aposentar no fim da temporada 2024 e se emocionou. Ele chegou ao clube em setembro de 2021, mas não conseguiu se firmar devido às lesões.

“Vou parar. Hoje não tenho vergonha de falar. Vim para o Botafogo com o sonho de jogar, mas não consegui virar ídolo, nada isso. É difícil. Era um sonho, mas não não consegui. No ano passado fiz um começo de Brasileirão muito bom, mas só. Machuquei o tendão assim que cheguei, depois a cabeça e o joelho”, ponderou.