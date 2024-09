Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Atlético-MG medem forças neste sábado (28/9), às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, aliás, chegam embaladas no jogo. Afinal, o Verdão vem de cinco vitória seguidas na competição e está na vice-liderança. Já o Galo não vem tão bem assim no torneio de pontos corridos, estando apenas na nona colocação, mas conseguiu avançar a semifinal da Libertadores no meio de semana e chega empolgado.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.