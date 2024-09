Palmeiras não vence o Atlético-MG, como mandante, há quatro anos

Verdão encara o Galo neste sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Nos últimos dez jogos entre as equipes, são três vitórias palmeirenses, um triunfo atleticano e seis empates. Entretanto, nas três oportunidades que o Verdão venceu, foi em condição de visitante. Inclusive na última, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Alviverde não tomou conhecimento e venceu o Galo por 4 a 0, em plena Arena MRV.

O Palmeiras encara o Atlético-MG neste sábado (28), às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vem em uma crescente na competição e tem um bom retrospecto recente contra os mineiros. Contudo, o Alviverde também não vence o Galo, como mandante, há quatro anos.

Contudo, jogando em casa, a última vez que o Palmeiras venceu o Atlético-MG foi na 19ª rodada do Brasileirão de 2020. No Allianz Parque, o Alviverde, sob comando de Andrey Lopes, então técnico interino, bateu o time mineiro por 3 a 0, com gols de Raphael Veiga, Rony e Wesley.

Desde então, as equipes se enfrentaram em outras seis oportunidades em São Paulo, com cinco empates e uma vitória atleticana. O triunfo do Galo, aliás, aconteceu na última partida no Allianz Parque. Com grande atuação, os mineiros venceram por 2 a 0, com gols de Hulk e Paulinho.

Neste período, apesar de não vencer o Atlético-MG em casa, o Palmeiras teve resultados para comemorar. Afinal, as equipes se enfrentaram pela Libertadores em 2022 e 2023. Em ambas as partidas no Allianz Parque, o jogo terminou em 0 a 0. Contudo, o Verdão saiu com a classificação nas duas oportunidades.