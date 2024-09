Osasuna x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

O líder do Campeonato Espanhol 2024/25 volta a campo neste sábado (28). O Barcelona visita o Osasuna às 16h (de Brasília), no estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, no norte da Espanha, em partida válida pela oitava rodada da La Liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Osasuna

O Osasuna faz um início de temporada regular e vem de um empate sem gols diante do Valencia. Assim, a equipe chegou aos 11 pontos na La Liga e aparece na 7ª posição, a primeira fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.