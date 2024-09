Newcastle x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

O Newcastle conheceu a primeira derrota nesta edição da Premier League ao perder para o Fulham na rodada passada. Assim, a equipe caiu para a 6ª posição, a primeira fora da zona de classificação para as próximas competições europeias, com 10 pontos.

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (28), o atual campeão Manchester City visita o Newcastle às 8h30 (de Brasília), na partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no St. James’ Park e coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

A boa notícia para os torcedores do Newcastle é que o técnico Eddie Howe não terá baixas de última hora. No entanto, o time segue sem poder contar com Callum Wilson, Sven Botman, Jamaal Lascelles e Lewis Miley, todos lesionados.

Além disso, os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton devem permanecer como titulares da equipe. O volante, inclusive, falhou na derrota do Newcaslte para o Fulham, mas deve receber o respaldo do treinador e seguir entre os 11 iniciais.

