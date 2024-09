Milan bate o Lecce com direito a marca de Theo Hernández

O Milan alcançou sua terceira vitória seguida e chegou à vice-liderança do Campeonato Italiano, nesta sexta-feira (27), na abertura da sexta rodada. A vítima foi o Lecce, no San Siro, por 3 a 0. Morata, Theo Hernández e Pulisic marcaram para o time da casa, em jogo que contou com marca histórica do lateral-esquerdo, aliás.

O jogo

Se não começou tão bem a partida, cedendo algumas oportunidades para o Lecce, o Milan conseguiu se encontrar e enfileirar gols. Afinal, a partida marcava 0 a 0 aos 37′ do primeiro tempo. Aos 43′, porém, o placar estava em 3 a 0.