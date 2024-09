Matheus Pereira celebra classificação do Cruzeiro: ‘Noite especial’

Matheus Pereira ainda lembrou dos treinadores Nicolás Larcamón e Fernando Seabra, que também trabalharam no clube na Copa Sul-Americana

O meia Matheus Pereira, assumido torcedor do Cruzeiro, celebrou a classificação da Raposa para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O time empatou em 1 a 1 com o Libertad, na noite desta quinta-feira (26), no Mineirão, e garantiu a vaga por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 0 na semana anterior.

Matheus destacou a importância da conquista, que faz parte de um dos principais objetivos da temporada celeste.

“Mais do que a tática ou o que aconteceu em campo, essa foi uma noite especial. Conseguir a classificação para a semifinal é uma grande conquista, não apenas para nós jogadores, mas para o torcedor cruzeirense. Nosso objetivo é levar o Cruzeiro o mais longe possível, e chegar à fase final é o mais importante”, afirmou Matheus na saída do estádio.