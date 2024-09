Mário Bittencourt explica temporada ruim do Fluminense

Após a assinatura de contrato de concessão do Maracanã, nesta sexta (27) , o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, analisou a temporada do Tricolor até o momento. Em longa entrevista, o mandatário levantou pontos como lesões, férias do início do ano, Mundial de 2025, além de lamentar a eliminação na Libertadores para o Atlético-MG.

O presidente citou, inclusive, sobre as lesões que o Fluminense sofreu na temporada. Para ele, isso é oriundo dos calendários, assim como a necessidade de férias ‘fora de hora’ após a participação no Mundial de 2023.

“Em 2024 nós ganhamos a Recopa, mas ainda foi uma final de 2023, em 2024, ainda naquela onda da conquista da Libertadores. Então, assim, muito triste porque a gente foi eliminado na quarta-feira, a gente se acostumou a jogar essa competição. A gente chegou quatro anos seguidos na Libertadores, é o atual campeão. Até 30 de novembro (data da final) nós somos o atual campeões, e uma eliminação é muito frustrante. Para os torcedores, para os jogadores, para nós da diretoria, nós sofremos bastante lá na quarta-feira depois do jogo, foi um vestiário muito triste, uma volta para casa muito triste, mas faz parte do futebol, a gente tem que reconhecer os méritos do Atlético. O Atlético foi muito superior a nós no segundo jogo, com a classificação merecida, nós fizemos um jogo muito abaixo daquilo que a gente poderia fazer”, enfatizou.

Mário também relembrou da conquista da Recopa 2024 por parte do Flu, mas lamentou a má exibição diante do Atlético, que custou a eliminação dos atuais campeões da Libertadores.

“Hoje eu vi até uma matéria que apontava algumas questões que ele achava que fizeram com que o Fluminense derrapasse esse ano. Eu concordo com algumas e uma delas, na verdade, é uma coisa que não é por responsabilidade nossa, que é citado na matéria que nós voltamos um mês depois e iniciamos uma pré-temporada bem após os outros. Isso se deu porque a gente tem obrigatoriedade legal de dar férias aos jogadores, aos funcionários do clube. Como fomos ao Mundial, começamos um ano atrasado. Eu disse isso na minha primeira entrevista do ano, salvo engano na inauguração do Museu do Fluminense, onde eu disse que os clubes que vencem a Libertadores e disputam o Campeonato Mundial acabam tendo dificuldades no ano seguinte, justamente porque o calendário fica muito apertado e a gente se vê que nós estamos no final de setembro e estávamos ainda disputando a Libertadores e o Brasileiro. Diante de um ano, a gente começou com uma pré-temporada difícil, justamente por causa desse mês de decréscimo, de defasagem”, disse.

Faltou sorte?

Ainda sobre lesões, Mário explicou que faltou sorte ao Flu.

“O Fluminense teve muitas contusões, mas se você analisar, aí também teve o fator sorte para nós. Nós não tivemos um ano com sorte. No futebol também você tem que ter sorte. Das 51 lesões, diversas são traumáticas. Lesões que não são musculares, não são por falta de preparo, mas sim pela quantidade de jogos, enfim. A lesão do Cano, por exemplo, é uma lesão traumática. A lesão do André foi uma lesão traumática, e tantas outras que a gente teve, lesões graves que também quebraram o nosso time, e isso não é um problema só nosso”, disse.