Mallorca bate o Valladolid na abertura da rodada do Espanhol

O Mallorca conquistou um importante triunfo nesta sexta-feira (27), na abertura da oitava rodada de La Liga. Fora de casa, a equipe bateu o Valladolid por 2 a 1 e subiu na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Larin e Valery, com Sánchez descontando nos acréscimos.

Com o resultado, o Mallorca assumiu provisoriamente a quarta colocação de La Liga, com 14 pontos. Por outro lado, o Valladolid segue mal, com apenas cinco, em 18º, abrindo a zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo no sábado (5). O Mallorca vai à Catalunha e encara o Espanyol, às 9h (de Brasília). Já o Valladolid recebe o Rayo Vallecano, às 13h30.