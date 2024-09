Lima prega foco total na reação do Fluminense: ‘Temos condições de reverter’

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense deu adeus ao sonho do bi ao perder por 2 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV. Mais do que isso, o time não conseguiu incomodar a defesa adversária e teve uma das piores atuações sob o comando do técnico Mano Menezes. Depois da partida, Lima lamentou e pediu foco total na recuperação no Campeonato Brasileiro.

+ Leia mais: Fluminense terá ’12 finais’ para salvar ano e permanecer na elite

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Deixamos um pouco a desejar. A defesa deles pensou muito com a bola no pé. Infelizmente cometemos erros que não poderíamos ter cometido. Agora precisamos seguir em frente, descansar e pensar no Brasileirão”, declarou o meia na zona mista do estádio.