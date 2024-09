Júnior Santos, do Botafogo, pode ser relacionado contra o Grêmio

De volta! O técnico Artur Jorge tem um reforço importante para a sequência da temporada do Botafogo. Júnior Santos está liberado pelo departamento médico e pode voltar na partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a decisão está na mão do treinador.

Fora dos gramados desde o fim de julho, o jogador se recuperou de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele se machucou na vitória do Alvinegro por 1 a 0 contra o Internacional, no Nilton Santos, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele realizou o procedimento cirúrgico no dia 25 de julho, e a previsão inicial do clube carioca após a cirurgia era que ele voltaria a atuar ainda nesta temporada, mas apenas no final de outubro.

Assim, o atacante volta à equipe antes do previsto. Ele quase chegou a ser relacionado para o duelo decisivo contra o São Paulo, pela Libertadores. Porém, a comissão técnica decidiu deixá-lo no Rio de Janeiro, treinando com ênfase em situações de jogo para recuperar o ritmo e evoluir na questão física.