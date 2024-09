Igor Jesus, do Botafogo, comemora primeira convocação: ‘Sonho’

A boa fase do Botafogo passa pelos jogadores e assim, eles também acabam tendo chance de realizar sonhos. E foi isso que aconteceu nesta sexta-feira (27) com Igor Jesus. O atacante foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira.

O BotafogoTV divulgou um vídeo do jogador após a convocação do técnico Dorival Júnior. Ele revela que estava falando com a família pelo telefone e revela que ter a oportunidade de vestir a camisa do Brasil é um sonho desde criança.

“Era com a minha mãe e o pessoal que está em festa lá. É um sonho desde criança e hoje estar podendo realizar é gratificante”, disse.