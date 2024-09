Guardiola confirma que Rodri, do Manchester City, está fora da temporada

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 17: Manchester City's Rodri during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 press conference at City of Manchester Stadium on September 17, 2024 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images) Crédito: Carl Recine

Depois de romper o ligamento do joelho direito no clássico com o Arsenal, pela Premier League, Rodri, do Manchester City, está fora da temporada. Assim, o jogador realizou uma cirurgia, nesta sexta-feira (27), e ficará fora de combate após se consolidar com um dos principais nomes do técnico Pep Guardiola. Por sinal, quem confirmou a ausência do meio-campista foi o próprio treinador, em entrevista. Além disso, o comandante falou sobre possíveis substitutos e que o caminho poderá ser interno, dentro do próprio elenco. "Na próxima temporada, ele estará aqui. Essa temporada acabou. Infelizmente, foi o pior. Nesse nível, o azar acabou. Ele vai se recuperar passo a passo e seguir em frente", disse Pep Guardiola.

Por outro lado, de acordo com a imprensa espanhola, o clube cogitou Adam Wharton, do Crystal Palace, Mats Wieffer, do Brighton, e Samuele Ricci, que defende o Torino. Bruno Guimarães, do Newcastle, é outro que está na mira. “É um deles (Rico Lewis ou Mateo Kovacic). Temos mais alguns. Gundogan pode jogar nessa posição, John (Stones) e Manu (Akanji) já jogaram nessa posição. Então temos alternativas”, afirmou.