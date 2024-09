Grêmio deve contar com a volta do zagueiro Kannemann para duelo com o Botafogo

O Grêmio deve contar com um retorno importante para o seu próximo jogo. Trata-se do zagueiro Kannemann, que foi preservado por desgaste do embate anterior da equipe, a derrota por 2 a 1 para o Criciúma, na Arena, na última quarta-feira (25). Parte do elenco se reapresentou no CT Luiz Carvalho, para realizar a preparação para enfrentar o Botafogo.

Kannemann participou normalmente da atividade com parte grupo que não atuou no duelo com o Tricolor Carvoeiro. Outros dois atletas que também não estiveram presentes sequer no banco de reservas por estarem machucados e foram novidades são o volante Du Queiroz e o jovem atacante Nathan Fernandes. Por outro lado, os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely, além do atacante Pavón, seguem entregues ao departamento médico.