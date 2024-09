Francês: PSG vence o Rennes com dois de Barcola

Vitória no Parque dos Príncipes, em Paris, mantém liderança isolada do time na Ligue 1

O PSG segue na liderança isolada do Campeonato Francês 2024/25. Nesta sexta-feira (27), o clube de Paris venceu o Rennes por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela sexta rodada da Ligue 1. O grande destaque foi Barcola, autor de dois gols. Além do atacante, Lee completou o triunfo para os donos da casa. Por outro lado, Kalimuendo, de pênalti, descontou para a equipe visitante.

Dessa maneira, o PSF chegou aos 16 pontos em seis partidas, com um total de cinco vitórias e um empate. Ao mesmo tempo, a vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha é de três pontos. No entanto, o rival ainda entra em campo nesta sexta rodada e pode igualar os parisienses no número de pontos.

Por outro lado, o Rennes chegou aos sete pontos e subiu para a 8ª posição. Mas, a tendência é que a equipe seja ultrapassada no decorrer desta sexta rodada.