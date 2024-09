Flamengo e Fluminense assinam contrato de concessão do Maracanã por 20 anos

“Esse é um dia muito importante para o Fluminense e, com certeza, para o Flamengo.. Venho dizer que nós estamos muito felizes de poder ter o Maracanã pelos próximos 20 anos, ao lado do nosso clube co-irmão, ao lado de um clube que é nosso adversário no campo, mas que nos últimos cinco anos se tornou um grande parceiro fora dele. A gente tem uma relação muito boa, muito bacana e de muito respeito e amizade e conseguimos com sucesso de ganhar essa concessão. Nós respeitamos todos os processos, sejam eles jurídicos ou administrativos, e ficamos muito felizes”, comentou Mário.

“Como o Mário falou, é um dia de grande alegria. Eu acho que é o coroamento de um esforço que vem sendo feito há cinco anos. Eu me lembro que quando assumimos a presidência do Flamengo, a gente foi ao Governo do Estado porque a gente precisava aqui do Maracanã. O Maracanã tinha uma série de problemas naquela época, até mesmo de manutenção. E esse é o Maracanã, o estádio símbolo do futebol do mundo inteiro. A nossa ideia foi acolhida em abril de 2019, e Flamengo e Fluminense começaram a administrar o Maracanã. Foi um processo de aprendizado muito longo e uma parceria com o Fluminense, que eu diria que é praticamente perfeita. Nós somos grandes adversários do campo, mas aqui no Maracanã nós somos grandes parceiros”, acrescentou Landim.