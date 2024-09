Fifa define data para anunciar sedes do Mundial de Clubes de 2025

A Fifa anunciará no sábado os estádios para o Mundial de Clubes do próximo ano nos Estados Unidos. A entidade máxima do futebol informou, nesta sexta-feira (27). O novo torneio terá 32 clubes, com grandes times de todos os continentes, e acontecerá de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Gianni Infantino, presidente da entidade, fará o anúncio no Central Park, em Nova Iorque, durante o Global Citizen Festival, um evento musical que visa combater a pobreza.