Felipe Melo se diz inocente após acusação de intimidação a adolescente

Jogador do Fluminense de 41 anos teria gritado com torcedor do Botafogo em condomínio. Ele nega: 'Sou inocente'

Através do Instagram, o jogador tricolor disse que “jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a família.”

Após sofrer acusação de intimidar um adolescente, torcedor do Botafogo, em seu condomínio , o zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, se pronunciou sobre o caso. Ele nega que tenha feito tal ofensa, se diz inocente e revelou que recebeu provocações.

Segundo a denúncia pela mãe do torcedor, Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, o episódio aconteceu no domingo, um dia depois do clássico com o Botafogo. Naquela partida, Felipe Melo falhou no lance que originou o gol da vitória do Glorioso. O zagueiro teria apresentado um comportamento agressivo depois que o filho de Vanessa disse ser torcedor do Alvinegro.

Veja a publicação de Felipe Melo:

“Ao longo da minha carreira de atleta profissional, sempre fui exposto ao julgamento público por minhas condutas dentro e fora de campo. Como todo ser humano, cometi erros e acertos, mas, no final, acredito que meu profissionalismo e meu senso de humanidade sempre prevaleceram. Apesar do ônus que toda pessoa publicamente exposta carrega, devemos ter cuidado com os abusos de oportunistas.

Jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a minha família. Quem suporta a pressão dentro de um campo de futebol, e é multicampeão, como eu, não pode levar em consideração provocações de torcedores; ao contrário, as recebi com compreensão.