Familiares responsabilizam São Paulo por suicídio de goleiro em 2023

A família de Jian Kayo tenta responsabilizar o São Paulo pela morte do goleiro, encontrado sem vida no ano passado, e ainda briga por indenização pelo suicídio do jovem. O ex-atleta, porém, defendia o Ituano quando morreu.

Márcia Soares, mãe de Jian Kayo, cobra R$ 500 mil do São Paulo por danos morais pela morte do goleiro e também pede valor pelo tratamento psicológico do luto. A passagem do jovem pelo Tricolor durou sete anos, e a família alega tipos de maus-tratos e bullying no Centro de Treinamento do clube paulista.

Nascido em Itambé, Jian Kayo Gomes Soares morreu em fevereiro de 2023, aos 21 anos. A família encontrou o corpo do jovem, que atuava como terceiro goleiro do Ituano à época, sem vida dentro de casa no dia 18 de fevereiro de 2023.