Ex-panicat expõe diversas traições em antigo namoro com jogador do Palmeiras

Babi Muniz engatou namoros com jogadores com três jogadores, um atualmente no Alviverde, outro na Chapecoense e mais um no Tricolor Paulista Crédito: Jogada 10

A ex-assistente de palco e “panicat” Babi Muniz teve relacionamentos com jogadores de futebol. Enquanto se exercitava na academia do reality show “A Fazenda”, edição 16, em conversa com o ex-atacante Zé Love, sobre a modalidade, ela chocou a internet. Afinal, ela expôs que foi vítima de diversas traições por um dos ex-companheiros. Após ser questionado se ficava apreensivo ao bater pênalti por Babi Muniz, Zé Love comentou que enfrentou um dos ex-namorados dela em 2010. No decorrer da conversa, ficou claro que se tratava-se do goleiro Weverton, do Palmeiras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quando você ia bater pênalti ficava tenso? Sei lá, você não ficava com medo”, perguntou a ex-assistente de palco do Pânico.

“Depende muito da situação que o time está. Além do que você vai olhar para o gol e pensar: ‘nossa é grande’. Outra coisa é o estádio ter 40 ou 50 mil pessoas”, explicou o ex-atacante do Santos. Até que Babi fez novo questionamento.

“Então é uma pressão muito grande, não é? E o povo fica xingando, não é?”, perguntou novamente. Ex-relacionamento com casos de infidelidade de goleiro do Palmeiras Em seguida, Zé Love citou o goleiro Weverton. “E eu bati um pênalti já no… Já bati, na época ele era do Athletico-PR. Santos e eles, em 2010”, destacou o ex-jogador.

No entanto, Love cometeu um erro de data. Weverton, à época, estava na Portuguesa. Ele foi para o Furacão em 2012. Babi, então, ressaltou a decepção com o ex-companheiro. “É? Deus me livre”, falou em tom de lamentação.

Posteriormente, a influenciadora Fernanda Campos, que teve um caso com Neymar questionou a colega. “Vocês já estavam juntos? Não né?”, perguntou. “Não, eu conheci ele numa balada, mas ele já me mandava um monte de mensagem”, relembrou Babi.

Zé Love, então, questionou se ela estava junto com Weverton quando ele se transferiu para o Palmeiras. A ex-panicat frisou que terminou com o keeper quando ele foi convocado para a Seleção Brasileira, ainda pelo Furacão. Depois, Fernanda questionou quantas traições Babi descobriu do antigo namorado e, então, ela causou surpresa.