Ex-jogador Anderson tem pedido de prisão revogado pela justiça

Nesta sexta-feira (27) o ex-jogador Anderson, com passagens de destaque por Grêmio, Manchester United, da Inglaterra, e aparições na Seleção Brasileira, chegou a um acordo sobre a dívida referente ao pagamento de pensão para dois filhos e evitou a prisão, que foi revogada pela Justiça.

Anderson, no entanto, tinha uma dívida superior a R$ 300 mil. Com juros e correção, o valor subiu para R$ 333 mil. No entanto, o acordo, protocolado nesta quinta-feira, estabeleceu o pagamento parcelado. Desse modo, a Justiça expediu o mandado para revogar a prisão no mesmo dia.

