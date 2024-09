Ex-goleiro do Arsenal, Lehmann é condenado após ataque com motosserra

O ex-goleiro Jens Lehmann, ídolo do Arsenal, acabou condenado na Alemanha após atacar a casa de um vizinho com uma motosserra. O alemão, de 54 anos, acabou multado em 112 mil libras (pouco mais R$ 800 mil) pelos danos materiais causados na garagem do imóvel. O caso teria ocorrido em 2022. A informação é do ‘The Sun’.

Durante a ação, Lehmann teria usado o instrumento para cortar vigas do telhado da garagem do seu vizinho, próximo ao Lago Starnberg, na região da Baviera, na Alemanha. Condenado em dezembro passado, o ex-goleiro recorreu da sentença de prisão de 10 meses, além do pagamento de uma multa no valor de mais de 350 mil libras (mais de R$ 2,5 milhões). Assim como ele, promotores de Munique também solicitaram a revisão.