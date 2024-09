Escalação do Fluminense ainda não está definida

Eliminado da Libertadores, o Fluminense se volta agora para a reta final do Campeonato Brasileiro. E ainda há dúvidas para o próximo compromisso, contra o Atlético-GO, no domingo (29), pela 28ª rodada.

O Fluminense, 18º, enfrenta o lanterna Atlético-GO no domingo, pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com 26 partidas, o Flu tem uma rodada a menos que alguns dos rivais na luta contra o rebaixamento. Se vencer, chegaria a 30 pontos, podendo deixar o Z4.

