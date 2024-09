Dortmund x Bochum: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo abre a quinta rodada do Campeonato Alemão. Os rivais estão mal na tabela e lutam pela reação

A quinta rodada do Campeonato Alemão tem início nesta sexta-feira (27/9), quando o Borussia Dortmund recebe o Bochum, no Signal Luna Arena. A partida rola às 15h30 (de Brasília) e envolve equipes que precisam mostrar serviço. Afinal, o Dortmund foi surrado por 5 a 1 pelo Stuttgart e soma apenas sete pontos, em oitavo lugar. Mas o Bochum está ainda pior. Tem apenas um ponto, conquistado na rodada passada em cima do novato Kiem, em casa (2 a 2). Dessa forma, ocupa a zona de rebaixamento (Z3).

Onde assistir

O Onefootball (streaming) e a Cazé TV transmitem a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega o Dortmund

O Dortmund não conta com Giovanni Reyna, Nmecha e Bensebaini. Afinal, o trio ainda se recupera de lesão e segue vetado. Mas hpá novidades. Durante os treinos da semana, o técnico Sahin trabalhou com Enre Cam e Sabitzer atuando próximos no setor de criação para dar maior qualidade ao time na saída de bola. Enfim, na frente, Guirassy será a referência.