Dorival fala sobre recuperação de Neymar e novidades nas laterais: ‘Temos posições em aberto’

Técnico afirma que se deve respeitar os procedimentos naturais para a volta do camisa 10, que se recupera de lesão no joelho

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira (27), a Seleção Brasileira para os duelos com Chile, em Santiago, e Peru, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Uma das ausências segue sendo Neymar, do Al Hilal, da Arábia Saudita, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e deve retornar aos gramados apenas em 2025.

Ao longo da coletiva, o treinador falou que se deve respeitar os procedimentos naturais do corpo para que o atacante retorne em condições de fazer a diferença. Além disso, elogiou a qualidade do camisa 10, como referência técnica no futebol mundial.

“Acredito que estamos tendo a percepção de como esse jogador é importante. Que, nesses próximos anos, possamos disfrutar de novo de um dos grandes jogadores do futebol mundial. E que possa ser um momento marcante na carreira dele e da nossa Seleção. Eu acho que ele tem que estar confiante atuando e, principalmente, totalmente zerado em relação à lesão, que não foi simples. Demanda tempo, respeito aos procedimentos naturais, para que aí sim ele possa estar em condições. E que a gente possa desfrutar da capacidade e qualidade de um atleta como esse”, disse Dorival Jr.