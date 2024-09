Dorival e a pressão na Seleção: ‘Nada desconhecido. Nossa vida sempre foi assim’

O técnico Dorival Júnior convocou os 23 jogadores que vão representar o Brasil nos próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrenta o Chile e o Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, em Santiago (CHL) e Brasília, respectivamente. Em oito rodadas, a equipe soma apenas dez pontos e está somente na quinta colocação, algo que resulta em pressão sobre o comandante do time verde e amarelo. O próprio treinador, então, analisou o cenário desfavorável. No fim das contas, minimizou o quadro atual.

“A pressão nunca é um fator normal. Estamos acostumados a lidar com ela desde os clubes. Nos preparamos para momentos como este. Na Seleção, se multiplica. Nada que seja desconhecido. Nossa vida sempre foi assim. A cada título, você não comemora. Fica aliviado e, horas depois, começa a pensar em como será a próxima quarta-feira ou domingo. A instabilidade do Campeonato Brasileiro nos ensinou muito. Quero resultados imediatos. Estamos, sim, preocupados. Mas os processos demoram”, defendeu Dorival.

Dorival pede paciência

Dorival, em seguida, afirmou que a má fase da Seleção não o faz mudar sua linha de trabalho. E ainda teve tempo de assegurar que, em dois anos, as coisas vão se ajustar.