Diniz celebra estreia pelo Cruzeiro e faz previsão: ‘Futuro promissor’

Treinador faz estreia em empate da Raposa por 1 a 1 com o Libertad no Mineirão; Time enfrenta o Lanús na semifinal da Sul-Americana

“De fato, a expulsão mudou muito o que foi o jogo. Gostei da equipe na parte de construção. Se eu for falar um pecado, é que criamos muitas chances e o placar poderia ter ficado mais folgado. Depois da expulsão, ia ficar difícil pela característica do jogo”, afirmou.

Estreante pelo Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz celebrou a classificação de certa maneira sofrida após expulsão de Lucas Romero no segundo tempo contra o Libertad . O treinador destacou a estreia e reforçou que o jogo mudou pela equipe jogar com um a menos. Além disso, vê um futuro promissor com a camisa celeste.

Segundo o treinador, no time que esteve em campo, nesta quinta, havia muito do trabalho de Fernando Seabra, demitido no início da semana.

“Eles já tinham colocado dois centroavantes altos no Paraguai. Para sustentar a bola aérea, com um jogador a menos, ia ficar mais difícil. Então, não conseguimos subir muito a marcação, marcamos num bloco mais baixo, mudou muito a característica do jogo. Mas eu gostei muito da equipe, que conseguiu se ajustar da maneira que dava. Foi uma classificação merecida”, completou.

Diniz também comentou sobre a estratégia de Daniel Garnero, técnico do Libertad, de colocar dois centroavantes na reta final do jogo.

“Eu gostei do que eu vi, eu deixei os jogadores muito à vontade. O trabalho hoje tem muito mais a ver com o trabalho prévio que tinha aqui do que com minha chegada. Com os dois treinos que fizemos eles assimilaram algumas coisas e o futuro do time é muito promissor. Tem uma qualidade técnica, jogadores com saúde e disposição”, analisou Fernando Diniz.

E agora?

Com o resultado, o Cruzeiro, afinal, vai pegar o Lanús, da Argentina, na semifinal da competição continental. O primeiro jogo será em Minas, enquanto a decisão ficará na casa dos “hermanos”. Antes disso, a Raposa enfrenta o Vasco, no domingo, às 18h30, também no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

