De virada, Dortmund vence e assume a vice-liderança do Alemão

O Borussia Dortmund, em casa, recebeu o Bochum, nesta sexta-feira (27/9), no jogo que abriu a quinta rodada do Alemão. Depois de péssimo início, quando levou dois gols (Bero e De Wit) e somente não levou o terceiro por total imperícia de Boadu, conseguiu a virada. E sob o comando de Guirassy. Afinal, o guineano, recém-contratado junto ao Stuttgart, diminuiu ainda no primeiro tempo com Guirassy. Na etapa final, sofreu o pênalti que Can converteu e empatou. E foi de Guirassy o gol da virada. Na reta final, Nmecha ampliou. Enfim, Dortmund 4 a 2.

Coma vitória, o Borussia Dortmund chega aos dez pontos, na vice-liderança provisória e começando a se aproximar do ponteiro Bayern, que tem 12 pontos. Mas que ainda joga neste sábado com o atual campeão Leverkusen. Mas o Bochum tem apenas um ponto. Dessa forma, está na zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bochum surpreende no primeiro tempo

O Dormund – atual vice-campeão europeu – esteve irreconhecível nos primeiros 30 minutos. Recebendo um rival que vinha de três derrotas e um empate, estava desfalcado de jogadores importantes e tecnicamente muito inferior, falhou demais. E logo estava perdendo por 2 a 0. Aos 16, o Bochum encaixou contra-ataque. Bero triangulou com Hoffmann recebeu na área e bateu na saída do goleiro Kobel. Aos 21, um erro terrível de Kobel gerou o segundo gol. Ele recebeu uma atrasada, se enrolou com a marcação e soltou a bola no pé de De Wit, que só tocou para a rede.