D’Alessandro valoriza melhora de rendimento do Inter: ‘Mérito da comissão’

Ídolo do Inter, D’Alessandro falou, nesta sexta-feira (27), sobre o momento positivo que a equipe vive. O argentino aproveitou a oportunidade para fazer um resumo de seu pouco mais de um mês de trabalho como diretor no Colorado. O ex-meio-campista fez questão de valorizar, em diversas oportunidades, que o mérito da boa fase é do trabalho do técnico Roger Machado e do elenco.

De acordo com D’Alessandro, o comandante precisava de respaldo para implementar seu trabalho. Tanto que os resultados estão aparecendo no atual cenário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O mérito é da comissão. Nesse mês que convivi com eles, percebi um pouco a mudança no dia a dia, no ambiente. Nas últimas partidas, não só pelo resultado, mas pela atitude. Eu sou um complemento, mas preciso ser ativo também. Eu dependo muito dos atletas e do treinador. Agradeço também ao Roger por me abrir as portas”, ressaltou o ídolo argentino.