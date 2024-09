Cristiano Ronaldo e Ângelo marcam em vitória do Al-Nassr

CR7 converte pênalti e brasileiro anota primeiro gol no clube saudita para confirmar triunfo em casa diante do Al-Wehda

O Al-Nassr venceu o Al-Wehda por 2 a 0, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Saudita, nesta sexta-feira (27). Mesmo com os desfalques de Talisca e Brozovic, os donos da casa contaram com os gols de Cristiano Ronaldo, de pênalti, e Ângelo Gabriel, de cobertura, para voltar a vencer na Liga nacional. O brasileiro, inclusive, anotou o primeiro gol com a camisa do clube saudita.

Dessa maneira, o Al-Nassr chegou a 11 pontos e subiu para a segunda posição, com um ponto a menos que o líder Al-Hilal, que ainda entra em campo nesta quinta rodada e pode ampliar a vantagem no topo da tabela para quatro pontos.

Por outro lado, o Al-Wehda chegou à terceira derrota consecutiva no Campeonato Saudita e aparece apenas na 14ª posição, com quatro pontos.