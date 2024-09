Corinthians renova com Ryan e estipula alta multa rescisória

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o jovem Ryan. Agora, o meia tem vínculo com o Timão até dezembro de 2028. A multa rescisória do jogador, de 21 anos, é de 100 milhões de euros para transferências internacionais e R$ 130 milhões para as nacionais.

Ryan quase foi negociado com o Novorizontino por empréstimo neste ano. Porém, no fim das contas, acabou permanecendo no clube e ganhando mais espaço com o técnico Ramón Díaz.