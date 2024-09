Corinthians busca vencer primeiro clássico em 2024, contra o São Paulo

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o São Paulo, neste domingo (29), às 16h, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de somar os três pontos e buscar sair da zona de rebaixamento, o Timão também como objetivo na partida vencer o primeiro clássico na temporada.

Aliás, o Corinthians já enfrentou o São Paulo, adversário deste domingo, duas vezes, ambas na Neo Química Arena. A primeira, pelo Paulistão, o Tricolor venceu por 2 a 1 e quebrou o tabu de nunca ter vencido em Itaquera. Já pelo Brasileirão, as equipes ficaram no 1 a 1 .

Além do duelo contra o São Paulo, o Corinthians perdeu para o Santos, pelo Campeonato Paulista, por 1 a 0. Já contra o Palmeiras, empate em 2 a 2, pelo Estadual, e derrota por 2 a 0, no Brasileirão. Assim, voltar a vencer um rival pode animar ainda mais os ânimos da equipe para o restante da temporada.

O Majestoso de domingo, aliás, marca o primeiro clássico do técnico Ramón Díaz nesta trajetória pelo Corinthians. O técnico acumula aproveitamento de 50% no Timão, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas. Mas ainda não enfrentou um grande rival do Alvinegro.