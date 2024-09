Com Vargas e Pulgar, Chile anuncia convocados para duelo contra o Brasil

Volante do Flamengo e atacante do Atlético-MG foram selecionados pelo técnico Ricardo Gareca para jogos das eliminatórias em outubro

O Chile, sob o comando do técnico Ricardo Gareca, convocou nesta sexta-feira (27) sua seleção para os duelos contra Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Direto do Brasil, alguns clubes se envolveram e tiveram jogadores convocados.

Pelo lado do Flamengo, o volante Erick Pulgar foi convocado, assim como o atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG, e o defensor Benjamín Kuscevic, do Fortaleza. Esses são os representantes de equipes brasileiras convocados para os dois compromissos.

Afinal, o maior artilheiro da seleção chilena, o craque Alexis Sánchez, não recebeu convocação. Outro atacante que ficou de fora foi Brereton. Esses dois jogadores são alguns dos poucos chilenos que ainda atuam nas principais ligas europeias, com Sánchez jogando na Udinese, da Itália, e Brereton no Southampton, da Inglaterra.