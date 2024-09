Ceará vence o Brusque e se aproxima do G4 na Série B

Recalde marca e deixa o Vozão colado no G-4. Agora, o time cearense é o quinto colocado, somando 45 pontos, apenas um atrás do Mirassol

O único gol da partida foi marcado por Recalde, deixando o Vozão colado no G-4. Agora, o time cearense é o quinto colocado, somando 45 pontos, apenas um atrás do Mirassol, que ocupa a última vaga no grupo de acesso.

O Ceará mostrou novamente que seguirá brigando pelo acesso à Série A até as últimas rodadas. Nesta sexta-feira (27), bateu o Brusque por 1 a 0, em duelo válido pela 29ª rodada. O jogo ocorreu no Estádio Castelão, casa do Vozão.

Classificação e próximos jogos de Ceará e Brusque

Por outro lado, o Brusque segue na zona de rebaixamento, ocupando o incômodo lugar daqueles que não querem disputar a Série C em 2025. Com a derrota, a equipe permaneceu com 29 pontos.

Agora, o Ceará volta a campo no dia 7 de outubro (segunda-feira), às 21h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, onde enfrentará o Sport. Já o time de Santa Catarina jogará novamente no dia 4 de outubro (sexta-feira), às 21h30 ( de Brasília), contra o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 30ª rodada do Brasileiro.

