Cássio faz revelação surpreendente após classificação do Cruzeiro

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, revelou que atuou com dores durante o empate por 1 a 1 contra o Libertad, nesta quinta-feira (26), no Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado garantiu a vaga do time celeste nas semifinais do torneio, após vencer o jogo de ida por 2 a 0.

“Preciso ser reavaliado, mas parece estar tudo bem. Tive um leve incômodo ao fazer chutes longos, algo que senti já na partida contra o Cuiabá”, afirmou o goleiro na zona mista.

Ele destacou que, além do jogo contra o Libertad, também sentiu dores no duelo contra o Cuiabá, no último fim de semana.