Cássio e o estilo de jogo de Fernando Diniz no Cruzeiro: ‘Estou tranquilo’

Fernando Diniz gosta de futebol com a bola nos pés e sempre coloca seus times para sair trocando passes, inclusive, com os goleiros

Desde a chegada de Fernando Diniz ao Cruzeiro, uma pergunta tem sido constante: “Como Cássio vai lidar com o jogo com os pés?” Esse tema, inclusive, foi alvo de brincadeiras do treinador em sua apresentação. O goleiro, no entanto, evitou polêmicas e afirmou que está pronto para se adaptar.

“Estou muito tranquilo. Tenho certeza de que, com trabalho, dedicação e as orientações do professor Diniz, não terei problema em jogar com os pés. Fala-se muito sobre isso, mas no ano passado eu tive mais de 80% de acerto e sempre estive entre os jogadores com maior precisão nesse aspecto”, destacou Cássio.