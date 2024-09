Brasileiros em busca do sexto título consecutivo na Libertadores

Os dois representantes do país têm futebol para avançar, mas não será tarefa fácil

Atlético-MG e Botafogo são os representantes brasileiros nas semifinais da Libertadores da América. E os dois clubes vão tentar manter uma tradição que vem desde 2019: a de o país ter pelo menos um clube na decisão. E com outro importante detalhe: de lá para cá, todos os títulos ficaram no Brasil.

Em Belo Horizonte, o Galo amassou o Fluminense e conseguiu reverter a vantagem de um gol conquistada pela equipe carioca no primeiro duelo, no Maracanã. O time de Mano Menezes não viu a cor da bola, perdeu por 2 a 0 e o próprio treinador tricolor reconheceu a enorme superioridade do adversário, que agora terá o gigante River Plate como rival.