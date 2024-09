Botafogo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo enfrenta o Grêmio, neste sábado (28), às 21h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Na teoria, o duelo seria em “campo neutro” por um acordo de cavalheiros entre os clubes. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Tricolor não pôde mandar o jogo na Arena. Para não prejudicar o calendário, cariocas e gaúchos, então, firmaram um pacto de não se encontrarem em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Assim, o Distrito Federal surge como a praça esportiva que receberá os dois times. No primeiro turno, em Cariacica, o Fogão venceu por 2 a 1.

No entanto, assim como ocorreu no Espírito Santo, em junho deste ano, o Botafogo terá ampla maioria de torcedores nas tribunas do Mané Garrincha.

Como chega o Botafogo?

Líder isolado com 56 pontos, três à frente do Palmeiras, o Glorioso esquece seu êxito na Libertadores, competição pela qual está na semifinal, e volta as atenções para o Brasileirão. A despeito de uma boa sequência de vitórias do Verdão, o time do técnico Artur Jorge se mantém firme na ponta. Agora, então, é hora de ratificar esta condição.