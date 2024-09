Botafogo na semifinal da Libertadores. Não tem mística. É trabalho!

O São Paulo é enorme pelo combo títulos de expressão, história, ídolos, torcida e estádio. Mesmo assim, durante a semana, os seguidores do clube apelaram para o metafísico no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Eles tinham consciência que do outro lado havia um Botafogo muito melhor, com um elenco farto de opções. Ou seja, os tricolores trocaram o voto de confiança na própria equipe por fatores sobrenaturais, como a tal mística do Cícero Pompeu de Toledo e as almas penadas da década passada, como sugeriu, aliás, uma colunista da imprensa do 7 a 1.

Na pastelaria ou na padoca, porém, ninguém conseguiu apontar um jogador que poderia fazer a diferença no confronto contra o Botafogo. Nem mesmo Lucas e Calleri, dois ídolos convertidos em vilões. Ninguém conseguiu apontar uma estratégia do técnico Luis Zubeldía para brecar o adversário depois de levar um amasso no Engenho de Dentro.