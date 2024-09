Bernard rompe ligamento do joelho e é desfalque do Atlético

Meia se machucou na classificação do Galo sobre o Fluminense na Libertadores e deve ficar fora no restante da temporada

O Atlético ganhou um grande problema para a reta final da temporada. Na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores, e tentando subir na tabela do Brasileirão, o Galo confirmou nesta sexta-feira (27), que o meia Bernard rompeu o ligamento colateral medial do joelho direito. Assim, não deve mais entrar em campo em 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ídolo da torcida se machucou no duelo contra o Fluminense, na última quarta-feira (25). Ele saiu ainda no primeiro tempo e deu lugar a Deyverson, que se tornou no grande herói atleticano, ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 0.